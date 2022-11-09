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Курс доллара вырос на торгах 9 ноября

торги на бирже Фото: unsplash
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 465,58 тенге, поднявшись на 1,39 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 64,10 тенге (+0,24).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 464,01 тенге, рубля – в 7,61 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 466,5-470 тенге, евро – по 467-472 тенге, российские рубли – по 7,15-7,35 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 9 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов нефти марки Brent опустилась на 0,4% и составила 94,98 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI снизились на 0,53%, до 88,44 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
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