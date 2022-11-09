Спецназ задержал 5 человек в Костанае
Фото: Zakon.kz
В Костанае при участии спецподразделения "Беркут" 8 ноября задержаны пять наркосбытчиков c 20 килограммами марихуаны, сообщает Zakon.kz
Также ликвидированы две крупные нарколаборатории.
"В доме у одного из задержанных изъято 45 расфасованных полиэтиленовых свертков, а также объемный мешок с веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Общий вес изъятых наркотиков составил около 20 кг. При дальнейшем осмотре обнаружены две специально оборудованные комнаты-парники, где под осветительными лампами в горшках с грунтом выращивалась конопля".Начальник ДП области Ерлан Омарбеков
По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 УК РК "Сбыт наркотических средств". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения арест.
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