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Спецназ задержал 5 человек в Костанае

Спецподразделение "Беркут" задержало пять человек в Костанае Фото: Zakon.kz
В Костанае при участии спецподразделения "Беркут" 8 ноября задержаны пять наркосбытчиков c 20 килограммами марихуаны, сообщает Zakon.kz

Также ликвидированы две крупные нарколаборатории.

"В доме у одного из задержанных изъято 45 расфасованных полиэтиленовых свертков, а также объемный мешок с веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Общий вес изъятых наркотиков составил около 20 кг. При дальнейшем осмотре обнаружены две специально оборудованные комнаты-парники, где под осветительными лампами в горшках с грунтом выращивалась конопля".Начальник ДП области Ерлан Омарбеков

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 УК РК "Сбыт наркотических средств". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения арест.

23 августа потасовка возле ресторана закончилась ножевым ранением в Костанае.

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