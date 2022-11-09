Казахстанские ватерполисты одержали вторую победу на ЧА-2022

Мужская сборная Казахстана по водному поло выиграла свой второй матч на 4-м Чемпионате Азии, который проходит в городе Самутпракан (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

9 ноября сборная Казахстана переиграла команду Индии со счетом 17:4.

А до этого казахстанцы также с крупным счетом победили сборную Таиланда – 15:4. 10 ноября у казахстанских ватерполистов намечается игра с представителями Ирана.

В свою очередь женская сборная Казахстана после стартовой победы над Южной Кореей – 25:5 – во втором туре крупно уступила китаянкам – 5:16. 10 ноября казахстанок ждет рандеву с командой Сингапура.

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