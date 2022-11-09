Вместо ремонта котельных главбух "Бурабай жылу" хотела купить недвижимость на Кипре

Главный бухгалтер ГКП на ПХВ "Бурабай жылу", заместитель директора, руководитель ИП "Транспортные услуги" и руководитель ИП украли у государства 101 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Деньги предназначались на ремонт котельных, оборудование и тепловые сети.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области, главный бухгалтер через своих сообщников обналичила и обменяла тенге на доллары. 76 млн тенге она перевела на счет строительной компании в Турецком банке для приобретения недвижимости на побережье Северного Кипра.

Как отметили в ведомстве, на их имущество наложен арест (Toyota Highlander стоимостью 29 млн 788 тыс. тенге и земельный участок стоимостью 8 млн 185 тыс. тенге).

Приговором суда они признаны виновными по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК и осуждены к различным видам наказания.

Ущерб полностью возмещен. Имущество конфисковано в доход государства.

20 октября Казахстан и Кипр подписали договор об экстрадиции разыскиваемых лиц.