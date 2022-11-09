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Как грамотно реагировать на детскую ложь

как реагировать на ложь ребенка Фото: unsplash
Как взрослым грамотно реагировать на детскую ложь, рассказала российский клинический психолог-эксперт Мария Бабушкина, передает Zakon.kz.
Первое, что нужно сделать родителю, — это подумать, почему ребенок решил солгать. Чаще всего проблема кроется в отсутствии доверия, в страхе перед родителями. Из этого стоит сделать вывод, что где-то раньше вы передавили, были слишком строгими, наказали, не дали права на ошибку, потеряли контакт, — сказала Бабушкина.

В беседе с "Мослента" она порекомендовала провести анализ произошедшего, а затем поговорить с ребенком.

"Расскажите ему о том, что знаете, и о том, что чувствуете во всей этой ситуации. Сделайте предположение, почему он соврал, выслушайте его версию", — предложила она.

По словам специалистам, следует попросить ребенка в следующей подобной ситуации говорить правду.

"Предложите ему свою помощь и заявите о готовности идти на компромиссы", — резюмировала психолог.

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