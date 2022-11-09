В Павлодарской области произошло более 30 ДТП из-за непогоды

За два дня в Павлодарской области зарегистрировано 31 происшествие на дорогах, в результате которых два человека пострадали, а остальные участники ДТП понесли материальный ущерб, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП области, аварии произошли из-за снегопада и возникшего гололеда.

Так, 9 ноября около 06.15 на автодороге Павлодар – Кызылорда, в районе поселка Щидерты, произошло ДТП с участием двух автомашин Toyota Alphard. После столкновения одна из автомашин, изменив траекторию движения, совершила наезд на дорожное ограждение в виде криволинейного бруса.

В результате ДТП 34-летний пассажир доставлен в больницу. Проводится проверка, назначены экспертизы, – сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В этот же день около 07.30 водитель автомашины Volksvagen Passat напротив дома по улице Лимонная совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2008 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии подросток с травмами госпитализирована в больницу. Проводится проверка.

В связи с чем Департамент полиции обратился к участникам дорожного движения с просьбой о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и призывал быть предельно внимательными и осторожными.

Во избежание происшествий на дорогах водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим в соответствии с погодой и установленную дистанцию, не нарушать правила маневрирования и помнить о других участниках дорожного движения, которым необходимо уступать дорогу.

Пешеходам напоминаем о том, что с наступлением зимы водителям сложнее управлять транспортным средством, и призываем переходить проезжую часть дороги на зеленый сигнал светофора, а не впереди движущегося транспорта, так как автотранспорт не сможет остановиться мгновенно, – сказал Каиров.

Вместе с тем в связи с неблагоприятными погодными условиями владельцам автотранспортных средств рекомендовано поменять летнюю резину на зимнюю.