Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Свыше 2 тыс. человек погибли на дорогах Казахстана с начала 2022 года – МВД РК

Свыше 2 тыс. человек погибли на дорогах с начала года Фото: Zakon.kz
С начала года дорожные аварии в Казахстане унесли жизни свыше 2 тысяч человек, и более 15 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом предоставили в МВД РК.

С начала ноября текущего года уже было совершено свыше 300 ДТП, в которых погибли 60 человек и около 400 – получили травмы.

В Жамбылской области пассажирский поезд врезался в автомобиль Audi 100. Водитель автомобиля, не убедившись в безопасности, выехал на железнодорожный путь. В результате водитель и пятеро пассажиров погибли на месте происшествия.

3 ноября в Костанайской области на автодороге Аулиеколь – Жолдама водитель, управляя автомобилем Chevrolet Сobalt, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет. В результате трое погибли, один получил телесные повреждения.

Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает всех строго соблюдать ПДД, особенно дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резкого торможения.

"Как известно, с ноября месяца в северных регионах погодные условия резко ухудшаются. Так как люди не могут привыкнуть к этому сразу, напоминаем, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу) важно учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость". Зампредседателя КАП МВД РК Жандос Мураталиев

Читайте также

Бросался с ножом на прохожих – в ДП Алматинской области отреагировали на видео

В Павлодарской области произошло более 30 ДТП из-за непогоды

Короля Чарльза III закидали яйцами на открытии памятника Елизавете II

Константин Вноровский
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября
Задержан бывший вице-министр МИИР РК
Задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития
автобус
В рубашке родился: появилось новое видео столкновения автобусов в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления