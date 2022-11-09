Свыше 2 тыс. человек погибли на дорогах Казахстана с начала 2022 года – МВД РК

С начала года дорожные аварии в Казахстане унесли жизни свыше 2 тысяч человек, и более 15 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом предоставили в МВД РК.

С начала ноября текущего года уже было совершено свыше 300 ДТП, в которых погибли 60 человек и около 400 – получили травмы.

В Жамбылской области пассажирский поезд врезался в автомобиль Audi 100. Водитель автомобиля, не убедившись в безопасности, выехал на железнодорожный путь. В результате водитель и пятеро пассажиров погибли на месте происшествия.

3 ноября в Костанайской области на автодороге Аулиеколь – Жолдама водитель, управляя автомобилем Chevrolet Сobalt, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет. В результате трое погибли, один получил телесные повреждения.

Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает всех строго соблюдать ПДД, особенно дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резкого торможения.