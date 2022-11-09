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Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Копена Амирбека

Выразил соболезнование в связи со смертью Копена Амирбека Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного публициста, известного сатирика, заслуженного деятеля Казахстана Копена Амирбека, сообщает Zakon.kz.
"Копен Амирбекулы много лет плодотворно трудился в ряде республиканских изданий. Он внес неоценимый вклад в развитие жанра национальной сатиры. Имя Копена Амирбекулы, оставившего богатое литературное наследие, никогда не будет забыто", – говорится в телеграмме.

Известный сатирик, журналист и общественный деятель Копен Амирбек скончался 9 ноября 2022 года в возрасте 72 лет.

Копен Амирбек работал в газетах "Қазақ әдебиеті", "Егемен Қазақстан", в последние годы – на радиостанциях "Қазақстан" и "Шалкар".

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