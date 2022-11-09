Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сборная Казахстана по футзалу вышла в элитный раунд отбора ЧМ-2022

Футзал ЧМ-2022 Черногория Фото: Instagram/kazfutsal
Сборная Казахстана в рамках квалификации Чемпионата мира-2024 по футзалу принимала в Алматы команду Черногории и обыграла гостей с крупным счетом – 7:0. Эта победа позволила подопечным Кака выйти в элитный раунд отборочного цикла мирового первенства-2024, сообщает Zakon.kz.

Хозяева паркета поединок с Черногорией проводили, можно сказать, экспериментальным составом. Половина основного состава сборной Казахстана отсутствовала в игре по различным причинам, и главный тренер национальной сборной Рикардо Кака ввел в бой молодых казахстанских футзалистов.

Молодежь наставника не подвела, итогом стала победа с крупным счетом – 7:0.

У казахстанцев забивали в основном проверенные игроки в лице Дугласа, Арнольда Кнауба, Альберта Акбаликова, Биржана Оразова (дубль), Абдирасула Абдуманапулы и Азата Валиуллина.

Успех позволил казахстанской дружине с 9-ю очками единолично возглавить подгруппу номер 5 в отборочном раунде. Плюс к этому, казахстанцы завоевали путевку в следующий этап квалификации к ЧМ-2024.

Наслаждайтесь любимыми видами спорта с широкой линией от Parimatch. Новые игроки получают бонус до 70 000 тенге к первому пополнению!

 

Читайте также

В Катаре презентовали памятные банкноты к ЧМ-2022 по футболу

Казахстанские ватерполисты одержали вторую победу на ЧА-2022

Конор Макгрегор собирается купить "Ливерпуль"

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября
Задержан бывший вице-министр МИИР РК
Задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития
автобус
В рубашке родился: появилось новое видео столкновения автобусов в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления