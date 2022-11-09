Сборная Казахстана по футзалу вышла в элитный раунд отбора ЧМ-2022

Сборная Казахстана в рамках квалификации Чемпионата мира-2024 по футзалу принимала в Алматы команду Черногории и обыграла гостей с крупным счетом – 7:0. Эта победа позволила подопечным Кака выйти в элитный раунд отборочного цикла мирового первенства-2024, сообщает Zakon.kz.

Хозяева паркета поединок с Черногорией проводили, можно сказать, экспериментальным составом. Половина основного состава сборной Казахстана отсутствовала в игре по различным причинам, и главный тренер национальной сборной Рикардо Кака ввел в бой молодых казахстанских футзалистов.

Молодежь наставника не подвела, итогом стала победа с крупным счетом – 7:0.

У казахстанцев забивали в основном проверенные игроки в лице Дугласа, Арнольда Кнауба, Альберта Акбаликова, Биржана Оразова (дубль), Абдирасула Абдуманапулы и Азата Валиуллина.

Успех позволил казахстанской дружине с 9-ю очками единолично возглавить подгруппу номер 5 в отборочном раунде. Плюс к этому, казахстанцы завоевали путевку в следующий этап квалификации к ЧМ-2024.

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