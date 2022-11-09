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Бросался с ножом на прохожих – в ДП Алматинской области отреагировали на видео

Бросается на прохожего Фото: Instagram/rustam.abdrakhmanov_
В казахстанских соцсетях распространяется видео, на котором мужчина с ножом в руках бросается на прохожих. В полиции прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

Видео впервые было опубликовано в Instagram-аккаунте kris_p_issyk.

Заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области по следствию Рустам Абдрахманов отметил, что по данному факту в ЕРДР УП Енбекшиказахского района зарегистрировано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 ч. 3 УК РК ("Хулиганство"), то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, сопровождающееся угрозой применения насилия к гражданам.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен гр. У., 1976 г.р. В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания УП района.

В ходе следственных мероприятий мы установили, что задержанный находился в сильном алкогольном опьянении. По словам подозреваемого, он не помнит, что толкнуло его на совершение преступления. Замначальника ДП Алматинской области по следствию Рустам Абдрахманов

По словам Рустама Абдрахманова, следствием будут приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.

Ход и результаты расследования по уголовному делу поставлены на контроль в Департаменте полиции Алматинской области.

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