Meta уволит 11 тысяч сотрудников из-за падения доходов

Компания Meta Platforms заявила, что уволит 13% своего штата, или более 11 тысяч сотрудников, в рамках одного из крупнейших увольнений в этом году, сообщает Zakon.kz.

Глава компании Meta Марк Цукерберг обратился к своим работникам с сообщением о необходимости такого шага.

Глава компании объяснил решение снижением доходов IT-гиганта. Цукерберг признал, что он завысил ожидания касательно доходов, которые получит Meta.

Мало того, что онлайн-торговля вернулась к прежним тенденциям, макроэкономический спад, усиление конкуренции и потеря рекламных сигналов привели к тому, что наши доходы оказались намного ниже, чем я ожидал. Я понял это неправильно, и я беру на себя ответственность за это. Марк Цукерберг

В прошлом месяце Meta сообщила о 50-процентном сокращении квартальной прибыли и втором снижении продаж подряд. Ее акции упали более чем на 72 процента в этом году.

Meta присоединяется к другим технологическим компаниям, таким как Snap, которые увольняют сотрудников из-за ухудшения экономических условий. В то время как многие из этих компаний процветали во время пандемии коронавируса, некоторые из техногигантов в последние недели сообщили о последствиях глобальных экономических потрясений. На прошлой неделе Илон Маск, новый владелец Twitter, уволил примерно половину из 7500 сотрудников компании, заявив, что социальная сеть теряет 4 миллиона долларов в день.