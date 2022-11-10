Учителя одной из школ Актау вынуждены работать в коридорах

Учебное заведение – единственное на весь микрорайон. Туда приезжают дети из соседних сел, сообщает Zakon.kz.

Из-за нехватки кабинетов в одной из школ Актау педагоги вынуждены работать в коридорах, сообщает "Хабар 24".

Школа рассчитана на 1600 мест, но учатся в ней около 3,5 тысяч детей, причем в три смены.

Место на первом этаже школы педагоги оборудовали для себя. Из-за нехватки кабинетов учительскую пришлось отдать под класс, говорят педагоги.

"У нас сейчас нет учительской. Приходится проверять тетради в коридоре. Конечно, все это создает проблемы. Тем не менее мы продолжаем нашу работу". Классный руководитель 11 класса Раушан Абилова

Под учебные кабинеты в школе отдали даже хозпомещения. К примеру, кладовую переоборудовали под класс труда. Тесно, доски нет, а отопление слабое.

У нас учатся дети из соседних сел. К примеру, едут из Мунайлинского района. Приезжают на учебу школьники из сел Тельман и Акшукур Тупкараганского района. Ходят к нам из соседних микрорайонов около 900 детей. Нагрузка большая. И.о. директора школы Орынбасар Наурызбаев

Учебное заведение – единственное на весь микрорайон. В новых по соседству районах школ пока нет. В Мангистауской области таких учреждений с трехсменным обучением всего 18.

"Там в третью смену обучаются больше 5 тысяч детей. Также в 43-й у нас имеется дефицит ученических мест – больше 8 тысяч. На сегодняшний день уже запланировано строительство более 20 школ. Ведется строительство четырех школ. Это школы в Мунайлинском районе и две школы в городе Актау по 1200 мест каждая". Замруководителя областного управления образования Гульмира Мамаева

Кроме того, в регионе две школы в аварийном состоянии. Одна расположена в Жанаозене, а другая – в Бейнеуском районе.