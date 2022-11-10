Аким Актобе встретился с населением жилого массива "Орлеу"

Прошла очередная встреча акима Актобе Асхата Шахарова с населением жилого массива "Орлеу". В ходе встречи аким района Алматы Медет Искаков рассказал о решении вопросов населения, поднятых на предыдущих встречах, и о проделанной работе по району Алматы в целом за текущий период.

В частности, в следующем году в жилом массиве "Орлеу" будет построен Дом культуры на 150 мест. Его проектно-сметная документация готова. Строительно-монтажные работы начнутся в следующем году.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Кроме того, по программе "Бюджет народного участия" проложили тротуар по улице, где расположена амбулатория. Установлена детская площадка. Проведены работы по освещению улицы Тулпар. В планах – обновление общественного транспорта.

В целом 7 проблемных вопросов, поступивших на заметку акима Алматинского района в ходе прошлой встречи с жителями массива, нашли свое решение. Разрабатывается проект по ремонту автодорог населенного пункта.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Завершилась встреча приемом граждан. Свои проблемы лично акиму города и руководителям городских ведомств рассказали порядка 10 жителей "Орлеу".