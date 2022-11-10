Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

Многие люди бывали в положении, когда остается неделя до зарплаты, а в кошельке или на банковской карте пусто. Эксперт озвучил несколько советов, как не довести ситуацию до критической и растянуть зарплату на весь месяц, сообщает Zakon.kz.

Для начала нужно снизить свои расходы, уверен начальник аналитического управления банка "БКФ" Максим Осадчий, пишет "Прайм".

"Покупайте товары онлайн, ищите распродажи. Переключитесь на самых дешевых мобильных операторов. Снизьте расходы на газ и электроэнергию. Откажитесь от импульсивных покупок", – сказал Максим Осадчий.

Еще один способ сохранить и даже немного приумножить деньги – использовать для покупок карты банков с выгодными кешбэками и бонусами.

По мнению спикера, лучше искать жилье подешевле.

"Если у вас своя большая и дорогая квартира, то ее можно использовать для дополнительного дохода. Например, жилье в центре можно выгодно продать и переехать в район подешевле. Иногда стоит сдавать престижную квартиру дорого, а самому снимать что-то экономичнее". Максим Осадчий

Эксперт порекомендовал оградить себя от микрозаймов, а вместе с тем отказаться от алкоголя и табака. Это улучшит финансовую ситуацию: здоровый образ жизни заметно снижает расходы на медицину.

Если все лишние расходы урезаны, то стоит заняться повышением доходов.

"Дополнительная работа, продажа ненужных вещей. Опять-таки, если у вас дорогое жилье, рассмотрите вопрос о его продаже или сдаче в аренду", – рассуждает эксперт.

Также к финансовой дисциплине приучает ведение семейного бюджета. Для этого можно использовать мобильные приложения.

Он посоветовал повышать финансовую грамотность и не поддаваться на "заманчивые" предложения финансовых пирамид.

В Астане подруга вовлекла женщину в финансовую пирамиду. Она продала недвижимость и вложила деньги. Спустя год, не получив долгожданной прибыли, женщина обратилась в полицию.