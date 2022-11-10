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В финал ЧА-2022 по боксу вышли четыре казахстанки

Бокс ЧА 4 Финала Фото: Instagram/boxingkazakhstan
На азиатском первенстве по боксу в Аммане (Иордания) прошли полуфинальные поединки у женщин с участием девяти представителей Казахстана. Только четверо из них смогли завоевать путевки в решающую стадию, сообщает Zakon.kz.

В ходе полуфинальных боев проиграли свои встречи пять казахстанских боксерш.

  • 50 кг: Назым Кызайбай – Намики Цукими (Япония) – 1:4,

  • 52 кг: Жазира Оракбаева – Ринка Киносита (Япония) – 0:5,

  • 66 кг: Мадина Нуршаева – Чой Хон Гюн (Южная Корея) – 0:5,

  • 70 кг: Дарига Шакимова – Чень Ньень Чинь (Тайвань) – 1:4,

  • +81 кг. Ляззат Кунгейбаева – Альфия Тараннум Акрам (Индия) – 0:5. 

Несмотря на проигрыш, казахстанки все же увезут бронзовые медали ЧА-2022.

Бокс Финал ЧА-2022

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Шанс завоевать "золото" азиатского турнира получили четыре боксерши, которые выиграли свои матчи с убедительным перевесом.

  • 48 кг: Алуа Балкибекова – Фарзона Фозилова (Узбекистан) – 5:0,

  • 54 кг: Жайна Шекербекова – Хуан Сяо Вень (Тайвань) – 5:0.

  • 57 кг: Карина Ибрагимова – Нести Петесио (Филиппины) – 5:0,

  • 81 кг: Гульсая Ержан – Тхи Хуонг Нгуен (Вьетнам) – 5:0.

Финальные бои ЧА-2022 среди женщин пройдут 11 ноября.

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