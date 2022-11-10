В финал ЧА-2022 по боксу вышли четыре казахстанки
В ходе полуфинальных боев проиграли свои встречи пять казахстанских боксерш.
50 кг: Назым Кызайбай – Намики Цукими (Япония) – 1:4,
52 кг: Жазира Оракбаева – Ринка Киносита (Япония) – 0:5,
66 кг: Мадина Нуршаева – Чой Хон Гюн (Южная Корея) – 0:5,
70 кг: Дарига Шакимова – Чень Ньень Чинь (Тайвань) – 1:4,
+81 кг. Ляззат Кунгейбаева – Альфия Тараннум Акрам (Индия) – 0:5.
Несмотря на проигрыш, казахстанки все же увезут бронзовые медали ЧА-2022.
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Шанс завоевать "золото" азиатского турнира получили четыре боксерши, которые выиграли свои матчи с убедительным перевесом.
48 кг: Алуа Балкибекова – Фарзона Фозилова (Узбекистан) – 5:0,
54 кг: Жайна Шекербекова – Хуан Сяо Вень (Тайвань) – 5:0.
57 кг: Карина Ибрагимова – Нести Петесио (Филиппины) – 5:0,
81 кг: Гульсая Ержан – Тхи Хуонг Нгуен (Вьетнам) – 5:0.
Финальные бои ЧА-2022 среди женщин пройдут 11 ноября.
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