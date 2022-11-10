В финал ЧА-2022 по боксу вышли четыре казахстанки

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

На азиатском первенстве по боксу в Аммане (Иордания) прошли полуфинальные поединки у женщин с участием девяти представителей Казахстана. Только четверо из них смогли завоевать путевки в решающую стадию, сообщает Zakon.kz.

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