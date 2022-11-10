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В Казахстане за год билеты на поезд подорожали на 20%

Билеты на поезд в Казахстане подорожали на 20% за год Фото: pixabay
В отчете аналитиков за 10 ноября отмечено, что за год услуги пассажирского железнодорожного транспорта в Казахстане подорожали на 20%, сообщает Zakon.kz.

В публикации Energyprom.kz эксперты уточнили, что проезд в пригородном поезде подорожал на 16,7%. В плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения перемещение стало дороже на 20,6%, в купейном вагоне – на 17,8%.

Кроме того, самый заметный рост цен был зафиксирован в Шымкенте, Жетысуской и Алматинской областях.

Вместе с тем наименьший рост цен наблюдался в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Улытауской и Павлодарской областях.

Всего за 9 месяцев, по данным исследователей, услугами ж/д транспорта воспользовались 14,7 млн пассажиров. Этот показатель на 32,6% больше, чем годом ранее.

Примечательным фактом является, что чаще всего услугами поездов пользовались жители столицы. Реже используют этот вид транспорта жители Западно-Казахстанской области.

1 ноября поезд столкнулся с автомобилем в Жамбылской области. Погибли 6 человек.

В августе необычный пассажир поезда стал героем Казнета.

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Анастасия Московчук
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