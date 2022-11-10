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Владимир Путин не поедет на саммит G20

Россия, саммит Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин не поедет на встречу лидеров стран "Большой двадцатки" (G20), которая состоится 15-16 ноября в Индонезии на острове Бали, сообщает Zakon.kz.

Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров в онлайн-формате. Об этом 10 ноября агентству Reuters cообщил пресс-секретарь министра-координатора по морским делам и инвестициям Индонезии Джоди Махарди.

Владимир Путин сможет виртуально присоединиться к одной из встреч в рамках саммита.

Американский миллиардер Илон Маск подтвердил свое выступление на международной встрече лидеров бизнеса на полях саммита G20. Предполагается, что Маск примет участие в сессии "Как избежать потрясений в процессе глобальных технологических инноваций" вместе с бизнесменом Аниндей Бакри.

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