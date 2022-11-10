Курсы валют на 10 ноября в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 465,58 тенге, евро – 467,72 тенге, рубля – 7,62 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,4 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,4 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,4 тенге.