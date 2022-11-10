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Ашимбаев: Казахстан не может постоянно импортировать инфляцию из соседних стран

Ашимбаев: Казахстан не может постоянно импортировать инфляцию из соседних стран Фото: Zakon.kz
В Сенате 10 ноября Маулен Ашимбаев заявил: если у некоторых соседей Казахстана укрепляется нацвалюта, то на этом фоне растут цены и в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

По словам Спикера Сената, должна быть диверсификация импорта. Импорт госорганы должны активнее диверсифицировать. Прорабатывать другие транспортные маршруты, искать другие методы.

"Мы не можем постоянно импортировать инфляцию из соседних стран. Конечно, мы со всеми будем развивать отношения, все наши соседи – стратегические партнеры. Но у нас должна быть определенная диверсификация маршрутов поставок". Маулен Ашимбаев

На заседании Сената спикер палаты Маулен Ашимбаев отметил, что Казахстан зависим от производственного импорта.

"Мы сами не создали в Казахстане производство отечественных продуктов по некоторым позициям, не закрываем свой спрос, хотя столько денег в годы независимости выделялось", – сказал Маулен Ашимбаев.

Также Маулен Ашимбаев рассказал о жалобах сельхозтоваропроизводителей.

По его словам, сельхозтоваропроизводители жалуются, что, если заходят в крупные супермаркеты, то их сельхозпродукцию не ставят на прилавки в проходимых местах. Там стоит импортная продукция.

"У них просят немалые деньги дополнительно за это. Если они не дают, то их продукцию задвигают, а на первый план выводят импорт. Импортеры могут себе это позволить". Маулен Ашимбаев

По его словам, это способствует росту цен и инфляции.

"Это происходит за счет того, что мы не всегда контролируем сетевые торговые объекты. Выходит, мы не поддерживаем наших сельхозтоваропроизводителей. Этот вопрос можно и нормативным образом отрегулировать в этих условиях, когда нужно предпринимать и неординарные меры". Маулен Ашимбаев

Он подчеркнул, что депутаты готовы в случае необходимости принять необходимые поправки в законы.

По данным Бюро национальной статистики, в октябре 2022 года месячная инфляция в Казахстане составила 1,6%, в годовом исчислении она выросла до 18,8%.

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