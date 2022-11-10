В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось почти на 4%

По данным Бюро нацстатистики, в октябре 2022 года количество сделок купли-продажи жилья составило 34 336, из них 7980 – по индивидуальным домам и 26 356 – по квартирам в многоквартирных домах. За месяц (с сентября) количество сделок купли-продажи уменьшилось на 3,8%, сообщает Zakon.kz.

Лидерами по количеству сделок по-прежнему остаются Алматы (20,7% от общего количества) и Астана (16,5%). Меньше всего продано жилья в области Улытау – 322 (0,9%).

Как отмечают статистики, наибольший рост сделок за месяц отмечается в Алматы (12,5%), Западно-Казахстанской (9,3%) и Костанайской областях (7,1%).

При этом наибольший спад сделок за месяц произошел в Кызылординской (-36,7%) и Туркестанской областях (-17,2%).

Вместе с тем количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 980. Однако квартиры по-прежнему остаются в предпочтении, чем частные дома.

Так, в октябре по квартирам совершено 26 356 сделок, это 76,8% от общего количества по сделкам.

По количеству комнат третий месяц подряд спросом пользуются 1-комнатные квартиры. В октябре их было оформлено 10 515, основная доля продаж приходится на города Алматы и Астана (55,4%), по 2-комнатным квартирам совершено 9294 сделки.

При этом за месяц увеличилось количество сделок по индивидуальным домам в двух областях: в Северо-Казахстанской (+5) и Костанайской областях (+50), в остальных регионах наблюдается снижение – на 22,8%.

Самое большое снижение сделок зафиксировано в Восточно-Казахстанской области (-56,1%), при этом в отрицательной зоне оказались все регионы, кроме Алматы, где количество сделок по сравнению с октябрем прошлого года, напротив, выросло на 9,1%.

В целом спрос на жилье упал в 15 регионах из 20.