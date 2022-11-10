Антикор ЗКО усиливает превентивные меры в квазигосударственном секторе

В целях широкого вовлечения в противодействие коррупции представителей гражданского общества, бизнеса и квазигосударственного сектора организована встреча сотрудников Антикоррупционной службы с коллективом Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак".

В мероприятии приняли участие руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области Нурлан Кыдырбаев, и.о. директора ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Берик Омаров, руководитель комплаенс-службы АО "КазТрансГаз Аймак" Ринат Нурканов.

"Агентством проанализированы проблемные вопросы, волнующие жителей и представителей общественности в разных регионах страны, разработана "Карта коррупционных рисков". В Западно-Казахстанской области в "Карту коррупционных рисков" в качестве проблемных сфер включены сферы экологии, земли, сельского хозяйства, дорог и инфраструктуры. На сегодняшний день в целях выявления и устранения коррупционных рисков в данных сферах принимаются соответствующие меры. Со своей стороны, как орган уголовного преследования в сфере коррупции, мы всегда открыты для сотрудничества. Готовы к конструктивному диалогу, поддержке и защите от коррупционных проявлений". Нурлан Кыдырбаев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Руководитель Управления превенции Антикоррупционной службы по ЗКО Биржан Хайруллин ознакомил сотрудников с Концепцией антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы, а также с коррупционными рисками в данной сфере.

О том, для чего нужна комплаенс-служба в организациях, какова ее роль в деятельности квазигосударственного сектора, рассказал собравшимся руководитель комплаенс-службы АО "КазТрансГаз Аймак" Ринат Нурканов.

Напоминаем, если вам стало известно о фактах коррупции, то вы можете обратиться в Call-центр Антикоррупционной службы 1424, который работает круглосуточно.