Глава Минэнерго об авариях на ТЭЦ в Риддере: Ситуация остается сложной

В кулуарах Сената Парламента РК министр энергетики Болат Акчулаков рассказал, что на восстановление вновь вышедшего из строя шестого котла на ТЭЦ понадобятся примерно сутки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос, как быть сейчас риддерцам, оставшимся без тепла, глава Минэнерго отметил, что ситуация остается сложной.

"Сейчас нужно время, чтобы понять характер аварии и быстро восстановить. Это все связано с тем, что оборудование просто изношено. Самое главное – это температура воды сейчас". Болат Акчулаков

На данный момент в работе находятся три котла. Шестой – основной котел – запустили вчера, но сегодня ночью были вынуждены снова его остановить.

"Сегодня ночью опять обнаружился свищ на шестом котле. Нужно время для того, чтобы как можно быстрее его устранить. Все это связано с тем, что оборудование изношено. Это больше вопрос не к руководству, а, наверное, к собственникам станции. Сейчас мы этим занимаемся, это юридический вопрос. Сейчас главное – поднять температуру". Болат Акчулаков

По его словам, на восстановление уйдет примерно сутки.

"Мы проверим характер свища, если удастся все восстановить – может быть, еще сутки". Болат Акчулаков

При этом министр прокомментировал вопросы по поводу необходимости строительства или новой ТЭК в Риддере, или хотя бы новой котельной для ТЭЦ.

"Надо считать, это же непросто покрытие тепловой и электроэнергии. Знаете, это еще и тарифы. Такая необходимость есть во многих регионах, где нужно менять устаревшие станции, где изношены сети". Болат Акчулаков

Говоря об альтернативных источниках топлива и возможности перевода ТЭЦ Риддера на газ, министр указал, что при реализации планов по модернизации энергосистемы в целом, возможно, это будет рассматриваться.

"По проекту Востока и Севера не предполагает исключений. Понятно, это не будет сделано одновременно сразу все. Во-вторых, скорее всего, в тех регионах, где есть необходимость менять котел, его, наверное, придется менять. Если есть возможность использовать какие-то новые виды топлива, к примеру, газ, чтобы зря не делать новый котел на углях, наверное, это будет учитываться однозначно". Болат Акчулаков

В целом, по его данным, на восстановление и обновление всей энергосистемы Казахстана понадобится 500 млрд тенге.