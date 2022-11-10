Глава МВД рассказал Касым-Жомарту Токаеву о снижении преступности

10 ноября Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова. Президент заслушал отчет о состоянии криминогенной обстановки в стране за 10 месяцев 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Акорды, Токаеву предоставили отчет о снижении количества убийств, изнасилований, разбоев, грабежей, скотокрадств, а также преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения и в семейно-бытовой сфере.

Кроме того, глава государства был проинформирован о мерах по профилактике правонарушений, в частности, о разработке комплекса мер по усилению ответственности за совершение насилия в семейно-бытовой сфере.

Наряду с этим отмечено изменение подходов к противодействию организованной преступности с акцентом на устранение причин и условий для их существования и источников финансирования.

Министр в своем выступлении уточнил, что пресечена деятельность 33 ОПГ, специализировавшихся на вымогательствах, торговле людьми, незаконном обороте оружия, наркотиков и других преступлениях.

Вместе с тем полицейскими из незаконного оборота изъято порядка 12 тонн наркотиков, в том числе 212 кг синтетических видов. Ликвидированы 36 нарколабораторий и 43 наркоканала, заблокированы 1900 сайтов с рекламой наркотиков. Министерством разрабатывается Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на трехлетний период.

Также главе государства доложено о разработке отдельного закона "О противодействии торговле людьми".

По итогам встречи Токаев поставил ряд конкретных задач по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в стране.