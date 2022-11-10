Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Olimpbet вернет 25%, если ставка на Адесанью не сыграет

Olimpbet вернет 25%, если ставка на Адесанью не сыграет Фото: Olimpbet
Как пройдет титульный бой в среднем весе UFC 281? Смотрите бои и снижайте риски вместе с лучшим букмекером Казахстана.

Ранним утром 13 ноября по времени Астаны начнется турнир UFC 281. Его главным событием станет поединок действующего чемпиона в среднем весе новозеландца Исраэля Адесаньи и амбициозного бразильского претендента Алекса Перейры.

Бразилец уверен, что его оппонент явно избегает встречи на октагоне, так как боится за свой пояс.

Правда в том, что он не хочет этого боя. И его команда не хочет. Потому что они понимают степень риска, – считает Перейра.

Интересно, что ранее, в 2016-17 годах, бразилец дважды разбирал новозеландца, правда на ринге для кикбоксинга (промоушен Glory).

На разоблачающие выпады претендента Адесанья отвечает без особого задора.

"Он может записывать все эти видео с теннисным мячиком и на ховерборде. Без проблем, развлекайся. У него есть право хвастаться, так что пускай".

Расклад на этот поединок у Olimpbet складывается пока в пользу обладателя титула: П1 – 1.49, П2 – 2.73. Но бывает всякое, поэтому в случае проигрыша Адесаньи лучший букмекер Казахстана вернет 25%, если ставка от 2000 тенге и выше на его победу не сыграет.

Кстати, Olimpbet делает еще один подарок спортивным болельщикам. Смотреть бои UFC 281 можно в приложении и на сайте букмекера. Что нельзя пропустить?

Соглавный бой чемпионки в минимальном женском весе Карлы Эспарса и Чжан Вэйли (П1 – 3.84, П2 – 1.28). Не меньший интерес вызывает противостояние Дастина Порье и Майкла Чендлера (П1 – 1.47, П2 – 2.79). Вся линейку UFC 281 из 14 боев – здесь.

Делайте ставки на главные бои года в MMA, поскольку акция "Максимальный Драйв" от Olimpbet продолжается! Ставьте от 2000 тенге, собирайте билеты и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Toyota Camry, два Land Cruiser 300, Mercedes G-class, поездки в Катар, техника Apple и живые деньги. Общий призовой фонд – более 2,5 миллиардов тенге! Мало?

Читайте также

Метель и гололед ожидаются на большей части Казахстана в пятницу

Министр труда встретилась с молодежью Акмолинской области

Дефицит газа возник на заправках Атырау

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября
минобороны
Об игравших в казино военнослужащих высказался глава Минобороны
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
В Казахстане расширили перечень сотрудников, которым выплачиваются доплаты за особые условия труда
В Казахстане расширили список медиков, которым положена доплата за особые условия труда
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления