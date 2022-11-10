Olimpbet вернет 25%, если ставка на Адесанью не сыграет

Как пройдет титульный бой в среднем весе UFC 281? Смотрите бои и снижайте риски вместе с лучшим букмекером Казахстана.

Ранним утром 13 ноября по времени Астаны начнется турнир UFC 281. Его главным событием станет поединок действующего чемпиона в среднем весе новозеландца Исраэля Адесаньи и амбициозного бразильского претендента Алекса Перейры.

Бразилец уверен, что его оппонент явно избегает встречи на октагоне, так как боится за свой пояс.

Правда в том, что он не хочет этого боя. И его команда не хочет. Потому что они понимают степень риска, – считает Перейра.

Интересно, что ранее, в 2016-17 годах, бразилец дважды разбирал новозеландца, правда на ринге для кикбоксинга (промоушен Glory).

На разоблачающие выпады претендента Адесанья отвечает без особого задора.

"Он может записывать все эти видео с теннисным мячиком и на ховерборде. Без проблем, развлекайся. У него есть право хвастаться, так что пускай".

Расклад на этот поединок у Olimpbet складывается пока в пользу обладателя титула: П1 – 1.49, П2 – 2.73. Но бывает всякое, поэтому в случае проигрыша Адесаньи лучший букмекер Казахстана вернет 25%, если ставка от 2000 тенге и выше на его победу не сыграет.

Кстати, Olimpbet делает еще один подарок спортивным болельщикам. Смотреть бои UFC 281 можно в приложении и на сайте букмекера. Что нельзя пропустить?

Соглавный бой чемпионки в минимальном женском весе Карлы Эспарса и Чжан Вэйли (П1 – 3.84, П2 – 1.28). Не меньший интерес вызывает противостояние Дастина Порье и Майкла Чендлера (П1 – 1.47, П2 – 2.79). Вся линейку UFC 281 из 14 боев – здесь.

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