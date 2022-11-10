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Предпринимателей начали предупреждать о необходимости встать на учет по НДС

предпринимателей начали предупреждать о необходимости встать на учет по НДС Фото: pixabay
В Комитете государственных доходов начали заранее предупреждать предпринимателей о необходимости постановки на учет по налогу на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.

В КГД рассказали, что к ним поступают многочисленные обращения налогоплательщиков по постановке на учет по НДС, где они сетуют, что тяжело контролировать обороты и не всегда удается вовремя встать на учет по НДС.

В связи с чем в комитете с октября начали проводить разъяснительную работу и информировать предпринимателей о постановке на учет по НДС до превышения оборота.

"В адрес налогоплательщиков, у которых оборот превышал 75 млн тенге, направлялись извещения о возможном превышении оборота, с этого года – когда оборот превышает 50 млн тенге", – рассказали в КГД.

Там напомнили, что оборот для постановки на учет по НДС с 1 января 2022 года составляет 61 млн тенге (20 тыс. МРП). В 2021 году эта сумма составляла 30 000 МРП ( 87 510 000 тенге), в 2020 году – 79 530 000 тенге, в 2019 году – 75 750 000 тенге.

В КГД отметили, что при превышении минимума оборота заявление о постановке должно быть представлено не позднее 10 рабочих дней со дня окончания месяца, в котором оно возникло.

Если заявление о постановке на учет по НДС подано с опозданием, то накладывается штраф в размере 50 МРП (103 150 тенге) и 15% от суммы оборота за период непостановки на учет по НДС.

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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
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