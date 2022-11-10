В полуфинале ЧА-2022 выступят 12 казахстанских боксеров
По расписанию ЧА-2022 из этих 12 боксеров семь выступят в дневной сессии, которая начнется в 16:00 по времени Астаны:
48 кг: Санжар Ташкенбай — Говинд Кумар Сахани (Индия);
54 кг: Махмуд Сабырхан — Шахзод Музафаров (Узбекистан);
60 кг: Саматали Тольтаев — Мохаммад Абу Джаджех (Иордания);
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
67 кг: Дулат Бекбауов — Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан);
75 кг: Нурканат Райыс — Сейедшахин Мусави (Иран);
86 кг: Сагындык Тогамбай — Одаи Рияд Адеальхиндави (Иордания);
+92 кг: Камшыбек Кункабаев — Мухаммад Аброридинов (Таджикистан).
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
В вечерней программе, старт которой назначен на 21:00, выйдут:
51 кг: Сакен Бибосынов — Томоя Цубои (Япония);
57 кг: Серик Темиржанов — Хуссам Уддин Мохаммед (Индия);
71 кг: Асланбек Шымбергенов — Бьямберден Отгонбаатар (Монголия);
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
80 кг: Нурбек Оралбай — Хуссейн Эйшаиш Иашайш (Иордания);
92 кг: Айбек Оралбай — Туфан Шарифи (Иран).
Казахстанские болельщики бокса смогут посмотреть бои своих земляков в прямой трансляции на официальном канале ЧА-2022.
Днем ранее четыре казахстанки уже пробились в финал азиатского первенства по боксу среди женщин.
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