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В полуфинале ЧА-2022 выступят 12 казахстанских боксеров

Бокс ЧА Поуфиналы Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Вслед за женщинами-боксерами 10 ноября на ринг Аммана (Иордания) выйдут 12 казахстанских мужчин, чтобы побороться за выход в финал азиатского первенства 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По расписанию ЧА-2022 из этих 12 боксеров семь выступят в дневной сессии, которая начнется в 16:00 по времени Астаны:

48 кг: Санжар Ташкенбай — Говинд Кумар Сахани (Индия);

54 кг: Махмуд Сабырхан — Шахзод Музафаров (Узбекистан);

60 кг: Саматали Тольтаев — Мохаммад Абу Джаджех (Иордания);

Бокс Полуфинал ЧА-2022

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

67 кг: Дулат Бекбауов — Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан);

75 кг: Нурканат Райыс — Сейедшахин Мусави (Иран);

86 кг: Сагындык Тогамбай — Одаи Рияд Адеальхиндави (Иордания);

+92 кг: Камшыбек Кункабаев — Мухаммад Аброридинов (Таджикистан).

Бокс ЧА-2022 Полуфинал

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

В вечерней программе, старт которой назначен на 21:00, выйдут:

51 кг: Сакен Бибосынов — Томоя Цубои (Япония);

57 кг: Серик Темиржанов — Хуссам Уддин Мохаммед (Индия);

71 кг: Асланбек Шымбергенов — Бьямберден Отгонбаатар (Монголия);

Бокс ЧА-2022 Полуфинал

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

80 кг: Нурбек Оралбай — Хуссейн Эйшаиш Иашайш (Иордания);

92 кг: Айбек Оралбай — Туфан Шарифи (Иран).

Казахстанские болельщики бокса смогут посмотреть бои своих земляков в прямой трансляции на официальном канале ЧА-2022.

Днем ранее четыре казахстанки уже пробились в финал азиатского первенства по боксу среди женщин.

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