Земли на 6 млрд тенге вернули из собственности олигополий государству

Президент Касым-Жомарт Токаев 10 ноября принял генпрокурора Берика Асылова, который доложил о возврате государству незаконно предоставленных земель, передает Zakon.kz.

По данным Асылова, в рамках работы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возвращены объекты недвижимости, земельные участки и другое имущество, сообщается на сайте Акорды.

По актам прокуроров в пользу государства вернули 7,3 млн гектаров незаконно предоставленных, а также не используемых по целевому назначению земель на общую сумму 43 млрд тенге, в том числе из собственности олигополии – 140 тыс. гектаров на 6 млрд тенге. В ближайшее время ожидается возврат еще 160 тыс. гектаров земель, ранее предоставленных субъектам олигополии.

Берик Асылов также сообщил, что расследование январских событий и вопросы амнистирования их участников находятся на особом контроле прокуратуры.

В уголовной сфере защищены конституционные права свыше 1,8 тыс. лиц. По протестам прокуроров отменены и изменены 866 приговоров, улучшено положение 183 осужденных, оправдано 20 лиц. В сфере защиты бизнеса восстановлены права 145 тыс. предпринимателей.

По словам Асылова, установлены системные нарушения в области недропользования и автодорог. Так, Министерством индустрии выданы контракты на разведку по 144 месторождениям, которые фактически уже были готовы к добыче. Кроме того, выявлены факты неисполнения недропользователями обязательств перед бюджетом на 96 млрд тенге.