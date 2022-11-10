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Дидье Дешам прояснил ситуацию с травмой Карима Бензема

Футбол Травма ЧМ-2022 Фото: Twitter/FabrizioRomano
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам за 10 дней до начала мирового первенства по футболу высказался о состоянии здоровья одного из своих главных нападающих - Карима Бензема, сообщает Zakon.kz.

Участие лидера атак мадридского "Реала" в ЧМ-2022 находилось под большим сомнением из-за его последних травм. Переживал не только Дешам и его коллеги, но и многомиллионная армия фанатов. Но, несмотря на все сомнения наставник включил обладателя "Золотого мяча"-2022 в итоговую заявку для поездки в Катар.

Он будет с нами, несмотря на повреждение. Его травма это следствие того, что он провел слишком много матчей за короткий период. Это на него повлияло. Верю, что он сделает все возможное, чтобы быть готовым к матчу с Австралией. Дидье Дешам

В новом сезоне Карим Бензема провел всего 7 игр в испанском первенстве, где забил 5 голов. Последний раз он выходил на поле 19 октября, в матче Лиги чемпионов против "Селтика".

На ЧМ-2022 сборная Франции попала в подгруппу D, с командами Австралии (23 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).

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