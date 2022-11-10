Метель и гололед ожидаются на большей части Казахстана в пятницу
Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.
"На большей части страны ожидаются дождь, снег, гололед, низовая метель, на севере, северо-западе, юго-востоке – усиление ветра. Лишь на западе, юго-востоке республики установится погода без осадков".РГП "Казгидромет"
По Казахстану ожидаются туманы.
В Астане облачно, временами осадки (преимущественно снег), гололед, поземка. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем около 0°С.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +6...+8°С.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +8...+10°С.
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