Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Метель и гололед ожидаются на большей части Казахстана в пятницу

снег, гололед Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.
"На большей части страны ожидаются дождь, снег, гололед, низовая метель, на севере, северо-западе, юго-востоке – усиление ветра. Лишь на западе, юго-востоке республики установится погода без осадков".РГП "Казгидромет"

По Казахстану ожидаются туманы.

В Астане облачно, временами осадки (преимущественно снег), гололед, поземка. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем около 0°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +6...+8°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +8...+10°С.

Читайте также

Министр труда встретилась с молодежью Акмолинской области

Дефицит газа возник на заправках Атырау

Olimpbet вернет 25%, если ставка на Адесанью не сыграет

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября
минобороны
Об игравших в казино военнослужащих высказался глава Минобороны
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
В Казахстане расширили перечень сотрудников, которым выплачиваются доплаты за особые условия труда
В Казахстане расширили список медиков, которым положена доплата за особые условия труда
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления