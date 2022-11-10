Жители Усть-Каменогорска жалуются на першение в горле

После сообщения министра здравоохранения Ажар Гиният о рассмотрении вопроса по возращению диагноза "химический ожог гортани" в больницы Усть-Каменогорска у жителей города возникли вопросы "Чем это поможет населению?" и "Какой положительный эффект будет после его внедрения?".

Вопрос возвращения диагноза был поднят по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере экологии, проведенного Антикоррупционной службой ВКО. Как известно, сфера экологии включена в Карту коррупционных рисков Восточно-Казахстанской области как один из актуальных вопросов, волнующих население региона.

"Внешним анализом коррупционных рисков было отмечено, что жители города все чаще жалуются на першение в горле, общее недомогание и другие симптомы, которые наблюдаются именно во время выбросов, скопления смога и НМУ. Однако на сегодняшний день медицинские работники не могут разграничить болезни из-за чрезвычайного воздействия выбросов на органы дыхания. Пациентам, обратившимся с такими симптомами, ставят диагнозы "ОРВИ", "ангина" или "грипп" и назначают лечение, которое заведомо неэффективно. Таким образом тысячи людей нашего региона не получают соответствующее лечение". Талгат Башев, первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы ВКО

Поэтому, с возращением данного диагноза, во-первых, будет назначен правильный протокол лечения "химического ожога горла", разработкой которого будут заниматься медицинские университеты Семея и Астаны.

Со временем в результате внедрения данного диагноза появится официальная статистика, которая покажет влияние выбросов на здоровье населения.

Ранее на совещании под председательством акима области Даниала Ахметова и первого заместителя председателя Антикоррупционной службы Дмитрия Малахова данный вопрос был озвучен главой Антикоррупционной службы региона Денисом Шакеновым. После Министерством экологии геологии и природных ресурсов было направлено письмо в Министерство здравоохранения "О необходимости составления проекта заявки на разработку клинического протокола "ожог горла".