Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Жители Усть-Каменогорска жалуются на першение в горле

Жители Усть-Каменогорска жалуются на першение в горле Фото: пресс-служба акимата ВКО
После сообщения министра здравоохранения Ажар Гиният о рассмотрении вопроса по возращению диагноза "химический ожог гортани" в больницы Усть-Каменогорска у жителей города возникли вопросы "Чем это поможет населению?" и "Какой положительный эффект будет после его внедрения?".

Вопрос возвращения диагноза был поднят по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере экологии, проведенного Антикоррупционной службой ВКО. Как известно, сфера экологии включена в Карту коррупционных рисков Восточно-Казахстанской области как один из актуальных вопросов, волнующих население региона.

"Внешним анализом коррупционных рисков было отмечено, что жители города все чаще жалуются на першение в горле, общее недомогание и другие симптомы, которые наблюдаются именно во время выбросов, скопления смога и НМУ. Однако на сегодняшний день медицинские работники не могут разграничить болезни из-за чрезвычайного воздействия выбросов на органы дыхания. Пациентам, обратившимся с такими симптомами, ставят диагнозы "ОРВИ", "ангина" или "грипп" и назначают лечение, которое заведомо неэффективно. Таким образом тысячи людей нашего региона не получают соответствующее лечение".Талгат Башев, первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы ВКО

Поэтому, с возращением данного диагноза, во-первых, будет назначен правильный протокол лечения "химического ожога горла", разработкой которого будут заниматься медицинские университеты Семея и Астаны.

Со временем в результате внедрения данного диагноза появится официальная статистика, которая покажет влияние выбросов на здоровье населения.

Ранее на совещании под председательством акима области Даниала Ахметова и первого заместителя председателя Антикоррупционной службы Дмитрия Малахова данный вопрос был озвучен главой Антикоррупционной службы региона Денисом Шакеновым. После Министерством экологии геологии и природных ресурсов было направлено письмо в Министерство здравоохранения "О необходимости составления проекта заявки на разработку клинического протокола "ожог горла".

Читайте также

Сколько времени на гаджеты должно быть у ребенка, рассказала эксперт

ДТП с автобусами в Алматы: врачи диагностировали амнезию у одного из водителей

Психолог рассказала, как с помощью творчества преодолеть стресс

Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября
минобороны
Об игравших в казино военнослужащих высказался глава Минобороны
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
В Казахстане расширили перечень сотрудников, которым выплачиваются доплаты за особые условия труда
В Казахстане расширили список медиков, которым положена доплата за особые условия труда
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления