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Адесанья VS Перейра: покорить Нью-Йорк в главном бою UFC 281

Адесанья VS Перейра: покорить Нью-Йорк в главном бою UFC 281 Фото: Parimatch
В воскресенье, 11 ноября, состоится один из самых ожидаемых турниров, организованных Ultimate Fighting Championship.

UFC возвращается в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. "Большое яблоко" откроет свои двери для Исраэля Адесаньи, которому в главном бою UFC 281 предстоит защита своего чемпионского титула в среднем весе. Новозеландец сразится с бразильским бойцом, Алексом Перейрой.

Летом этого года на турнире UFC 276 "Повелитель стихий" отстоял пояс в бою с Джаредом Каннонье. Единогласное решение судей привело Исраэля к третьей победе подряд.

На данный момент 33-летний боец – один из лучших в своем деле. Можно быть уверенными, что Адесанья постарается в очередной раз доказать это, выходя в октагон против старого знакомого.

В далеком 2016 году на профессиональном турнире по кикбоксингу произошла первая встреча соперников, которая осталась за Перейрой. А уже на следующий год новозеландский боец взял реванш. Сумеет ли Исраэль Адесанья вывести счет в личных встречах из ничьи в свою пользу, покажут выходные.

Что касается Перейры, он отправил в нокаут Шона Стрикленда в том же карде, что Адесанья, и бразилец, однозначно, будет стремиться к тому, чтобы забрать пояс.

Помимо этого, на карде в Нью-Йорке в со-главном бою Карла Эспарза поставит свой титул чемпиона в наилегчайшем весе на кон против Чжан Вейли, в то время как суперзвезды Дастин Порье и Майкл Чендлер также померятся силами.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат боя Адесанья – Перейра:

Победа Адесаньи – 1.49, Победа Перейры – 2.75

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Анастасия Московчук
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