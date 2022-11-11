Жамаубаев рассказал, когда казахстанский бюджет станет независимым от нефти

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев ответил на вопросы журналиста Zakon.kz. Он рассказал о разработке нового Налогового кодекса и мерах, принимаемых для стабилизации и дальнейшего роста казахстанской экономики.

Глава финансового ведомства ответил на вопрос журналиста касательно бюджета и его налоговой части.

Известно, что доходная часть казахстанского бюджета по большей части пополняется за счет налогов с нефтедобычи. Для того, чтобы уйти от этой зависимости, руководством страны была поставлена задача по диверсификации экономики. Глава Минфина рассказал, какие меры принимаются по диверсификации и удалось ли переломить ситуацию в налоговых поступлениях в бюджет.

"На сегодня в структуре республиканского бюджета доля ненефтяных доходов преобладает над нефтяными. Вместе с тем в последние годы были привлечены значительные трансферты из Нацфонда. На то были объективные причины, связанные с сохранением устойчивости экономики, выполнением всех социальных обязательств государства в период пандемии и в условиях глобального мирового кризиса. Глава государства перед Правительством поставил важную задачу по повышению собственных доходов бюджета". Ерулан Жамаубаев

Он отметил, что парадигма нового экономического курса заключается в ускорении диверсификации экономики и развитии частного предпринимательства.

"Это приведет к расширению налогооблагаемой базы и появлению стабильных ненефтяных источников доходной части бюджета. Сейчас проект трехлетнего республиканского бюджета (2023-2025 гг.) сформирован и находится в Парламенте. В нем объем гарантированных трансфертов из Нацфонда на 2023 год запланирован в размере 2,2 трлн тенге, что в 1,8 раза меньше, чем в текущем году". Ерулан Жамаубаев

Министр финансов объяснил, что применение контрцикличного правила бюджета и постепенное сокращение трансфертов позволит сохранить средства Нацфонда для будущих поколений и жить по средствам, полагаясь на собственные доходы бюджета.

Кроме того, Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос личного характера: кто отвечает за семейный бюджет, кто подсчитывает расходы и остается ли у главного финансиста страны время на спорт и чтение?