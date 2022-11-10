Аким Кызылординской области провел личный прием жителей Шиелийского района

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев ранее провел личный прием с первыми руководителями правоохранительной сферы в шести районах. Глава региона подвел итоги встреч с населением в Шиелийском районе.

Граждане, услышавшие предварительное объявление в СМИ и социальных сетях, получили возможность открыто задать свои вопросы.

В личном приеме в районном Доме культуры приняли участие председатель областного суда Адильхади Шыгамбаев, прокурор области Нурлан Бижанов, начальник департамента Комитета национальной безопасности по Кызылординской области и городу Байконыру Болат Калмырзаев, руководитель областного департамента Агентства по противодействию коррупции Серикжан Мырзалы, начальник областного департамента полиции Мухтар Кожабаев, руководитель областного департамента экономических расследований Бахыт Кайшыбеков и руководитель Департамента государственных доходов Гани Аманов.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Всего на приеме, основанном на принципе открытости, было рассмотрено около 80 обращений граждан. К акиму области обратились 34 жителя. Свои проблемы озвучили многодетные матери, люди с инвалидностью и безработные. Большая часть из них поднимали вопрос очереди жилья, просили медицинскую помощь по состоянию здоровья.

Аким области дал поручения ответственным руководителям отраслей по поводу просьбы улучшить качество дорог в селах, дал конкретные ответы жителям, поднявшим социальные вопросы, такие как прокладка сетей питьевого водоснабжения и строительство новых школ.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Прибывший на личный прием учитель Кали Дуйсеманов отметил, что в поселке рушится фундамент школы №45, стены спортивного зала обветшали, а также отметил, что школьникам необходимо построить новую школу. Аким области ответил, что есть возможность решить этот вопрос в рамках программы "Комфортная школа".

На встрече жительница Шиели обратилась с просьбой оказать помощь в лечении своего ребенка с инвалидностью и просила помощи в трудоустройстве супруга в связи с социально сложным положением семьи. Глава региона поручил руководителю управления здравоохранения взять на контроль состояние здоровья ребенка и дать предложения по решению вопроса. А акима района обязали предусмотреть пути трудоустройства с дифференциацией перечня вакансий.

"Раньше мы ездили в областной центр, ждали своей очереди, чтобы попасть на личный прием, и проходили много проверок. Для жителей было очень приятно и удобно, что аким области сам пришел в центр населения и способствовал решению актуальных вопросов. Сегодня я побывал на приеме и у акима области, и у руководителей правоохранительных органов и донес свою проблему", – рассказал 46-летний житель района.

Около 40 граждан передали свои вопросы руководителям правоохранительных органов и получили соответствующие разъяснения в рамках закона. Так, они просили решения проблем с распределением земельных долей, получением помощи по вопросам законодательства, регистрацией хозяйства и уплатой налогов.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

В ходе рабочей поездки аким области Нурлыбек Налибаев также в рамках указа президента встретился с жителями и ответил на вопросы.

Глава региона отметил, что за последние шесть месяцев в регионе построены новые социальные объекты, начата комплексная работа при поддержке спонсоров. Он сообщил, что будут изыскиваться оптимальные пути решения вопросов газификации, строительства дорог, проведения питьевой воды, которые являются актуальными для сельских жителей.

Стоит отметить, что по итогам поездки в районы аким области Нурлыбек Налибаев рассмотрел обращения более 500 граждан, а руководители правоохранительных органов выслушали предложения и ответили на вопросы около 300 жителей.