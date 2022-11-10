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Генпрокуратура разработала Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов

Генпрокуратура разработала Этический кодекс для сотрудников правоохранительных органов Фото: Zakon.kz
Генеральная прокуратура РК разработала Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы, сообщает Zakon.kz.

Цель Этического кодекса – установление единых стандартов поведения сотрудников правоохранительных органов на службе и в быту, с учетом высокого звания сотрудника правоохранительного органа, особенностей правоохранительной службы и ограничений, связанных с ее прохождением.

К специальным этическим принципам правоохранительной службы относятся:

  • офицерская честь – это главное внутреннее достоинство сотрудника правоохранительного органа, его доблесть, благородство души и чистая совесть, заслуженная репутация, доброе имя, личный авторитет, которые проявляются в верности гражданскому и служебному долгу, принятым нравственным обязательствам;

  • высокая нравственность – осознание значения понятия чести для себя и подчиненных, повышенное чувство справедливости, моральная чистота и духовность, осмысленное отношение к профессиональным обязанностям как к обязанностям в высшей степени общественно-полезным и необходимым;

  • доброжелательность – доброе отношение к человеку и гражданину, готовность содействовать их благополучию, при общении с людьми исходить из непредвзятой личностной установки;

  • самодисциплина – способность заставить себя предпринимать действия независимо от эмоционального состояния;

  • гуманность – человечность, готовность прийти на помощь, никогда не использовать беспомощность пострадавших в корыстных целях, признание за каждым без исключения человеком общечеловеческих прав.

Кодекс предусматривает, что сотрудники правоохранительных органов, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, должны:

  • неукоснительно соблюдать Конституцию, законы и иные нормативные правовые акты РК, чтить и уважать государственные символы республики;

  • бороться с любыми нарушениями закона, кем бы они ни совершались, своевременно принимать эффективные меры к защите охраняемых законом прав и свобод человека и гражданина, а также интересов общества и государства, добиваться устранения нарушений закона и восстановления нарушенных прав;

  • способствовать своими действиями укреплению авторитета государственной власти, доверия граждан и общества к институтам государства;

  • обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства, не допускать действий, сопряженных с их нарушением, чутко реагировать на жалобы;

  • уважать честь и достоинство человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства и иных обстоятельств;

  • не допускать совершения действий, способных дискредитировать республику, государственную власть, вызывающих негативный общественный резонанс, воздерживаться от поведения, которое может навредить их репутации;

  • способствовать укреплению единства народа Казахстана и межнационального согласия в стране;

  • уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана;

  • постоянно повышать профессиональную квалификацию общеобразовательный и культурный уровень, соблюдать общепринятые принципы и нормы нравственности, стремиться к удовлетворению потребности общества, стать образцом высокого интеллекта и культуры на службе и в быту;

  • постоянно помнить, что пользу обществу может принести только высокоподготовленный и квалифицированный сотрудник правоохранительных органов, совершенствовать свою деловую квалификацию, профессиональную подготовку, стремиться быть всесторонне развитым, высокообразованным, на службе грамотно использовать передовой опыт;

  • проявлять скромность, демонстрировать примерное поведение, исключить коррупционные риски, не подчеркивать и не использовать свое служебное положение;

  • избегать отношений, которые могут скомпрометировать высокое звание сотрудника правоохранительного органа;

  • быть требовательным к себе, принципиальным, правдивым, воздерживаться от финансовых и деловых взаимоотношений, которые могут повлиять на беспристрастность и объективность исполнения профессиональных обязанностей;

  • обеспечить сохранность государственной собственности, использовать государственное имущество только по целевому назначению для выполнения должностных обязанностей;

  • использовать служебное положение исключительно для достижения государственных интересов.

Документ также определяет требования, предъявляемые к сотрудникам правоохранительных органов в связи с осуществлением ими служебных обязанностей.

В частности, говорится о необходимости осуществлять свои функции честно, справедливо и беспристрастно, использовать предоставленные государством полномочия разумно, строго в рамках закона, добиваться укрепления законности и правопорядка.

Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов предписывается принимать все предусмотренные законом меры по выявлению и устранению любых нарушений законности, причин и условий им способствовавших, и восстановлению нарушенных прав.

Вместе с тем они должны признавать в своей профессиональной деятельности приоритет государственных и служебных интересов над личными.

Также к сотрудникам правоохранительных органов предъявляются требования:

  • проявлять гуманизм, быть мужественным и смелым, не останавливаться перед лицом опасности в обстановке, требующей спасения жизни людей;

  • пресекать факты нарушения норм служебной этики со стороны коллег и иных государственных служащих;

  • не давать повода для критики со стороны общественности, не допускать преследования за нее, и в случае обоснованности критики использовать ее для устранения недостатков;

  • обладать морально-психологической устойчивостью, выдержанностью, соблюдать субординацию, поддерживать доброжелательные отношения с коллегами, проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами.

Как поясняют в Генпрокуратуре, в целом Этический кодекс призван содействовать укреплению авторитета правоохранительной службы, доверия граждан к государству, обеспечить единую нравственно-моральную основу поведения сотрудников, повысить эффективность выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей, способствовать формированию высокой культуры взаимоотношений на правоохранительной службе и созданию атмосферы добропорядочности, а также предупреждения случаев неэтичного поведения сотрудников.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 ноября.

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Открытые НПА Генеральная прокуратура МВД РК Казахстан
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