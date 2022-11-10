Мотопомпы подключили для ликвидации подтоплений из-за прорыва в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы 10 ноября по улице Шарипова ниже улицы Гоголя произошел прорыв трубы. На месте работают аварийные службы, сообщает Zakon.kz.
По информации Управления энергетики и водоснабжения города, специалисты занимаются ликвидацией аварии.
"Для ликвидации подтопления направлены мотопомпы", - сообщили в ведомстве.
Ранее очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Фонтан из-под земли достиг несколько метров. Ближайшие дороги и дворы затопило. Рядом с прорывом находится школа.
Информация о пострадавших пока не поступала.
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