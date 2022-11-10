Мотопомпы подключили для ликвидации подтоплений из-за прорыва в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы 10 ноября по улице Шарипова ниже улицы Гоголя произошел прорыв трубы. На месте работают аварийные службы, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: