В этом году в Казахстане стартует Глобальная программа продвижения инноваций в области чистых технологий и предпринимательства в МСБ для создания зеленых рабочих мест в Казахстане (GCIP – Казахстан).

Национальным исполнителем программы определен Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов. Грант выделен Казахстану Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) при содействии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Так, 10 ноября 2022 года в рамках COP-27 (Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата) в Шарм-эль-Шейхе состоялось официальное мероприятие, посвященное запуску Глобальной программы – GCIP, в состав которой входят 16 стран мира.

Открывая мероприятие, Тарек Эмтайр, директор департамента декарбонизации и устойчивой энергетики ЮНИДО, подчеркнул ключевую роль программы в достижении целей устойчивого развития, решении проблем, связанных с изменением климата, а также в создании устойчивых инновационных экосистем для малых, средних предприятий и стартапов.

"Для Казахстана, как первой страны Центральной Азии, присоединившейся к GCIP – это уникальная возможность выстроить эффективную инновационную экосистему развития чистых технологий и адаптацию их к изменениям климата. Уверен, что запуск программы GCIP Kazakhstan внесет большой вклад в достижение страновых целей", – сказал, выступая на мероприятии, председатель правления Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Олжас Агабеков.

Фото: НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов"

По его словам, для преодоления множества экологических проблем Казахстан и страны ЦА нуждаются в технологической трансформации и быстром обмене эффективными и экономичными зелеными технологиями, которые сохраняли бы равновесие и безопасность и восстанавливали окружающую среду.

Как отмечает Олжас Агабеков, решить их можно только сообща, путем объединения усилий всех партнеров для развития инноваций в области зеленых технологий. С этой целью Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов будет сотрудничать с глобальными организациями и исполнителями проекта, а также способствовать сбору информации, обмену знаниями и усилиями по их распространению.

Стоит отметить, что программа также позволит привлечь местные и иностранные инвестиции в отечественные технологии. Все это вкупе, безусловно, позволит Казахстану достичь целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности к 2060 году.