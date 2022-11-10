В Шымкенте открыли Центр ядерной медицины

Центр ядерной медицины MIG Qazaqstan открыт при финансировании инвесторов. Здесь с помощью современных технологических аппаратов будут выявлять рак на ранней стадии и своевременно оказывать качественную медицинскую помощь больным.

В церемонии открытия нового медицинского учреждения приняли участие аким Шымкента Мурат Айтенов, а также инвестор проекта – заместитель генерального директора холдинга "Алмалы" Бахыт Сапаров.

"Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства при поддержке компании "МедИнвестГрупп Казахстан", – отметил глава города. – Государством были предусмотрены средства на строительство здания центра, другие работы выполнены на средства инвестора. Здесь будут не только выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, но и проводить современное лечение пациентов. Приобретено новейшее оборудование для лучевой терапии. По словам специалистов, это первый подобный центр не только в республике, но и в Средней Азии. В связи с геополитическими и пандемическими условиями открытие центра было отложено на четыре месяца. Тем не менее я благодарен инвесторам за их труд. За неделю лечение получили уже 22 человека. Работники центра прошли курсы повышения квалификации".

По словам специалистов, в рамках проекта предполагается создание Центра радионуклидной диагностики с использованием расширенной сети радиофармпрепаратов и Центра высокоточной радиологии для лечения онкозаболеваний.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

"В Центре ядерной медицины установлен аппарат позитронно-эмиссионной томографии Siemens, совмещенный с компьютерной томографией. Это устройство позволяет проводить углубленную диагностику. До этого мы направляли пациентов в Алматы и Астану. Теперь диагностика будет проводиться в Шымкенте. Устройство может диагностировать до 20 человек в день. То есть это может полностью обеспечить потребности нашего города, так как раньше за подобной помощью обращались 20-30 человек в месяц. Кстати, это позволит нам развивать медицинский туризм, оказывать помощь гражданам других регионов и стран. Кроме того, в центре проводится лечение пациентов лучевой терапией. На сегодняшний день лечение уже получили около тысячи пациентов. Система лучевой терапии Halcyon от Varian очень помогает в лечении рака. Такое оборудование впервые в республике установлено в Шымкенте", – поделился руководитель городского управления здравоохранения Нурлыбек Асылбеков.

По словам директора ядерного медицинского центра MIG Qazaqstan Даулета Ержанова, в центре на уникальном аппарате смогут диагностировать около 5 тыс. граждан в год и оказывать помощь такому же количеству пациентов, больных раком.

"Открытие Центра ядерной медицины – большой шаг не только для медицины южного региона, но и для всей страны. Конечно, хочется, чтобы люди были здоровы, но в жизни бывают разные ситуации. Современное оборудование предназначено для выявления рака на ранней стадии и его лечения без повреждения других органов. Это, несомненно, будет способствовать увеличению продолжительности жизни в нашей стране. Общая стоимость проекта составила 6,5 млрд тенге. Мы намерены превратить наш город в хаб ядерной медицины на юге", – сказал Бахыт Сапаров.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

По словам радиологов центра, диагностика в ядерном центре будет осуществляться в установленном порядке. Сначала пациент должен получить направление от врача и записаться на прием в Центр ядерной медицины. Затем, за 36 часов до приема, он готовится к исследованию с соблюдением специального режима питания. Прибыв в центр, после приема радиофармпрепарата, в течение 50 минут он будет находиться под наблюдением врача. Радиолог снимает пациента на аппарат и в течение 20 минут обрабатывает данные. Окончательный результат будет готов через два дня.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Отметим, в центре будут проводиться бесплатные и доступные исследования в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Также специалисты напомнили: при своевременном лечении рака, выявленного на ранней стадии, шансы на выздоровление увеличиваются. Одно из устройств в центре позволяет выявить заболевание на ранней стадии, а другое – лечить рак с помощью облучения, не нанося вреда другим органам организма. Это позволит снизить уровень смертности в стране и будет способствовать увеличению продолжительности жизни населения.