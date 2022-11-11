Министр финансов рассказал о госдолге Казахстана

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал корреспонденту Zakon.kz о государственном долге республики, отметив, что он достаточно низкий в сравнении с другими странами.

К слову, помимо критики Счетного комитета, а вместе с ним и деятельности депутатов, часто звучат недовольства по поводу госдолга страны. В народе бытует мнение, что за наши долги будут расплачиваться наши внуки.

"Начну с того, что заимствование – это неизбежный процесс, требуемый для поддержания финансовой обеспеченности и сбалансированности бюджета. Заимствование Правительством осуществляется в целях финансирования дефицита бюджета и содействия развитию внутреннего рынка, а также для финансирования крупных инфраструктурных и социально значимых проектов. При заимствовании Правительство максимально использует ликвидность внутреннего рынка, что позволяет снижать валютные риски при управлении долгом и способствует развитию фондового рынка. В целом, на сегодня госдолг находится на безопасном уровне и составляет 24% к ВВП, то есть в два раза меньше установленного лимита – 50% к ВВП", – прокомментировал Жамаубаев.

По словам главы финансового ведомства, текущий уровень государственного долга является достаточно низким в сравнении с другими странами, даже развитыми.

К примеру, в США долг к ВВП составляет 127%, в Великобритании – 103%, в странах Европейского союза: в Германии – 69%, Франции – 113%, Испании – 118%, Италии – 150%.

"На сегодня держателями внутреннего долга являются ЕНПФ и банки второго уровня, а по внешнему долгу – это преимущественно размещенные ранее еврооблигации и займы международных финансовых организаций". Ерулан Жамаубаев

Ранее в Мажилисе Парламента РК в ходе презентации проекта нового трехлетнего бюджета вице-министр финансов Татьяна Савельева сообщила, что в следующем году на обслуживание государственного долга Казахстан потратит более 1,7 трлн тенге.