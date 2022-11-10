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Казахстан увеличит экспорт нефти по азербайджанскому нефтепроводу

экспорт нефти Фото: pixabay
С 1 января 2023 года Казахстан начнет экспортировать 1,5 млн тонн нефти в направлении Баку – Тбилиси – Джейхан. Об этом в кулуарах Сената заявил премьер-министр Алихан Смаилов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что правительство разработало специальную дорожную карту по диверсификации экспорта нефти.

В частности, через Актауский порт на порт Баку и оттуда в направлении Баку – Тбилиси – Джейхан.

Также казахстанская нефть может быть транспортирована в направлении Баку – Супса и Баку – Батуми. Плюс есть направление по железной дороге из Атырау в сторону Батуми, Узбекистана и КНР.

"По всем этим направлениям сейчас ведется работа по расширению и по увеличению потенциала экспорта нефти. В частности, через Баку – Тбилиси – Джейхан у нас есть договоренность с 1 января следующего года грузить 1,5 млн тонн нефти в этом направлении. Прорабатывается дальнейшее его увеличение до 6-6,5 млн тонн. По железнодорожным возможностям сейчас ТШО закупило, удвоило количество вагонов-цистерн и уже начаты пилотные отгрузки по железной дороге в сторону Батуми и Узбекистана". Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Глава правительства добавил, что со стороны коллег из соседних стран есть полное понимание и поддержка в этом вопросе. Они готовы предоставить Казахстану свои транзитные возможности.

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