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В Кызылординской области полицейские уничтожили 22 тысячи кустов конопли

уничтожение Фото: polisia.kz
В ходе ОПМ "Қарасора" кызылординскими полицейскими уничтожено 22 тыс. кустов конопли, сообщает Zakon.kz.

С 1 июня по 31 октября полицейские региона выявили 121 наркоправонарушение. Из них выявлено 55 фактов культивирования наркотиков, 12 фактов сбыта, 14 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере и два факта рекламы наркотиков.

Из незаконного оборота изъято 71,7 кг марихуаны и 501 г "синтетики". Зарегистрировано 18 фактов культивирования крупных наркоплантаций в степных зонах, 37 фактов – на садовых участках частных домов и в дачных массивах. На местах уничтожено 22 тыс. кустов конопли, тем самым проведена работа по пресечению незаконного оборота около 10 тонн сырья марихуаны. Всего за наркопреступления задержано 54 подозреваемых, из них 16 арестованы.Пресс-служба ДП Кызылординской области

Как отмечается, на трассах были организованы передвижные мобильные посты, что помогло выявить 18 фактов перевозки наркотиков, в том числе семь фактов перевозки в особо крупном размере – в города Астану, Актобе и Атырау.

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