Названа причина прорыва трубы в Алматы

Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ города Алматы Ян Гирин рассказал о причинах порыва трубы, сообщает Zakon.kz.

Порыв теплотрассы произошел ориентировочно в 17:30. Прорвало трубу с горячей водой диаметром 400 мм. Труба была введена в эксплуатацию в 1986 году, срок службы – 25 лет. Причина прорыва: наружная коррозия тепломагистрали.

В домах, расположенных в районе перекрестка Гоголя – Шарипова, отключено тепло. Восстановят в течение нескольких часов. Температура теплоносителя – 65°C. Сообщений о пострадавших не поступало. Ян Гирин

Известно, что временно отключена подача горячей воды для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 400 мм.

Теплотрасса была введена в эксплуатацию более 30 лет назад – в 1986 году. За последние годы на данном участке из-за ветхого состояния трубопровода произошло 17 аварий, сегодняшний инцидент стал 18 по счету. Временно без тепла остались 67 многоквартирных и 2 частных домов, 6 объектов образования и более 20 других объектов. Пресс-служба акимата города Алматы

В данное время ведутся работы по определению поврежденного трубопровода и места повреждения.

Устранением аварий занимаются 18 специалистов ТОО "АлТС".

10 ноября на пересечении улиц Шарипова – Гоголя произошел прорыв трубы. Фонтан горячей воды из-под земли достиг нескольких метров.