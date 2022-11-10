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Законодательство РК

Почти сотню ложных вызовов в полицию совершил житель столицы

вызов полиции Фото: pexels
В Астане полицейские оштрафовали мужчину, который регулярно вызывал сотрудников полиции без причины, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, с начала года 40-летний житель столицы совершил 99 звонков оперативникам. Вызовы незамедлительно отрабатывались следственно-оперативной группой, но информация оказывалась ложной.

"В полицию на канал "102" в 04:24 поступило несколько звонков от него о том, что рядом с супермаркетом по проспекту Абая ходит неизвестный мужчина с ножом и кидается на людей. Обратившийся в полицию просил ускорить вызов. На место незамедлительно выехал наряд полиции. В ходе проверки факт не подтвердился. Сотрудниками полиции личность звонившего установлена", – рассказали полицейские.

Мужчина дал признательные показания и сознался, что звонки он совершал, находясь в нетрезвом состоянии.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 438 ч. 1 КоАП РК с наложением штрафа в размере 30 МРП. Кроме того, на него составлен административный протокол по ст. 440 КоАП РК за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Пресс-служба МВД РК

В настоящее время Департамент полиции Астаны готовит материал в гражданский суд для взыскания ущерба.

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Оксана Житникова
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