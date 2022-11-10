Сагындык Тоганбай стал бронзовым призером на ЧА-2022 по боксу в Иордании

Фото: pixabay

В Аммане проходит чемпионат Азии по боксу. Казахстанец Сагындык Тоганбай 10 ноября вышел на бой с хозяином ринга Рияду Адельхиндави Одаи, сообщает Zakon.kz.

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