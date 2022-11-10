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Ситуация в Украине: Путин и Зеленский не поедут на саммит G20, Анкара продолжает быть посредником между Украиной и РФ

руины Фото: pexels
В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан подтвердил, что и президент Украины Владимир Зеленский тоже не приедет на мероприятие, сообщает Zakon.kz.

  • Вместо Путина на саммите G20 будет глава МИД РФ Лавров.

  • Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Апты Алаудинов попал под национальные санкции Польши.

  • Совет ЕС и Европарламент предварительно договорились не выдавать шенгенские визы россиянам, которые будут подавать на их получение на основании документов, выданных в вошедших в состав РФ бывших украинских областях, а также в Абхазии и Южной Осетии. 

  • В Киеве собираются демонтировать памятники советскому генералу Николаю Ватутину и красноармейскому командиру Николаю Щорсу.

  • США разрешили транзакции для функционирования российских дипломатических и консульских миссий – Минфин США.

  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

  • Зеленский также не поедет на саммит G20 в Индонезию. Об этом сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, который занимается подготовкой встречи "Большой двадцатки".

  • Россия на саммите G20 планирует озвучить инициативы в сфере поставок продовольствия и энергоресурсов на зарубежные рынки, а также идеи по наращиванию газового сотрудничества с Турцией, заявили в МИД РФ.

  • Анкара продолжает быть посредником между Украиной и РФ. Об этом заявил президент Турции Эрдоган.

  • "В настоящее время мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выведении российских войск из Херсона. Силы обороны Украины также продолжают ведение активных действий в Херсонской и Николаевской областях", — заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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