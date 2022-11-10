Ситуация в Украине: Путин и Зеленский не поедут на саммит G20, Анкара продолжает быть посредником между Украиной и РФ

Вместо Путина на саммите G20 будет глава МИД РФ Лавров.

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Апты Алаудинов попал под национальные санкции Польши.

Совет ЕС и Европарламент предварительно договорились не выдавать шенгенские визы россиянам, которые будут подавать на их получение на основании документов, выданных в вошедших в состав РФ бывших украинских областях, а также в Абхазии и Южной Осетии.

В Киеве собираются демонтировать памятники советскому генералу Николаю Ватутину и красноармейскому командиру Николаю Щорсу.

США разрешили транзакции для функционирования российских дипломатических и консульских миссий – Минфин США.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Зеленский также не поедет на саммит G20 в Индонезию. Об этом сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, который занимается подготовкой встречи "Большой двадцатки".

Россия на саммите G20 планирует озвучить инициативы в сфере поставок продовольствия и энергоресурсов на зарубежные рынки, а также идеи по наращиванию газового сотрудничества с Турцией, заявили в МИД РФ.

Анкара продолжает быть посредником между Украиной и РФ. Об этом заявил президент Турции Эрдоган.