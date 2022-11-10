Алматинцев призвали воздержаться от поездок в связи с непогодой

Фото: Zakon.kz

Департамент по ЧС города Алматы, на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет", предупредил о том, что 11 ноября ночью и утром в городе ожидается туман, сообщает Zakon.kz.

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