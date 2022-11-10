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Алматинцев призвали воздержаться от поездок в связи с непогодой

туман Фото: Zakon.kz
Департамент по ЧС города Алматы, на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет", предупредил о том, что 11 ноября ночью и утром в городе ожидается туман, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в условиях тумана автомобилистам стоит быть предельно аккуратными.

"При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Если же такой возможности нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости", – говорится в сообщении.

Также пресс-служба ДЧС обратилась к туристам и отдыхающим с просьбой соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

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