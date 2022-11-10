Как доход влияет на риск развития депрессии

Ученые из Университета штата Юта провели исследование с участием 498 тыс. американцев. Они сравнили частоту депрессивных симптомов у людей с низкими и высокими доходами, сообщает Zakon.kz.

В журнале American Psychologist отмечается, что авторы учли их пол, возраст, уровень дохода, образование и происхождение. Депрессивные симптомы оценивались с помощью анкет.

Оказалось, что доход был связан с депрессивными симптомами, но не линейно: люди с высоким и низким доходом имели примерно одинаковые баллы депрессии. При этом у людей со средним доходом наблюдалось значительно меньше депрессивных симптомов. Аналогичная зависимость наблюдалась для лет, потраченных на образование, но только для участников европейского происхождения.

Ученые пришли к выводу, что политики должны уделить внимание переходу бедных людей в средний класс. А также они предлагают рассмотреть возможность проведения скрининга на депрессию среди клиентов с низким и высоким доходом.