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Первоклассникам ввели не ту вакцину в Актобе: уволились медсестра и врач клиники

вакцина Фото: pixabay
В Актобе медсестра, перепутавшая живую вакцину БЦЖ с туберкулиновой пробой, уволилась по собственному желанию. Ее примеру последовала и врач, которая дала детям допуск в процедурную, сообщает Zakon.kz.

Но, как уточняет КТК, это не повлияет на ход расследования. Степень вины медработников еще предстоит установить, говорят в облздраве.

Инцидент произошел в сентябре. 42 первоклассникам в школе вместо пробы манту ввели живую вакцину БЦЖ. Место укола разбухло и нагноилось. Когда родители стали разбираться, выяснилось, что произошла ошибка. Оказалось, медсестра с большим стажем почему-то перепутала ампулы.

Школу, где случился скандал, обслуживала частная клиника, выигравшая госзаказ. Сразу после огласки и саму медсестру, и врача отстранили от работы. И вот теперь выяснилось, обе женщины уволились по собственному желанию. Но следствие по делу продолжается. К слову, учебное заведение теперь обслуживает государственная поликлиника. Облздрав расторг договор с частным центром.

На сегодняшний день приказом областного Управления здравоохранения были… строгий выговор главному врачу "Медикус-центра". На сегодня дети под контролем. Все школы, которые были прикреплены к "Медикус-центру", 4 школы, отданы приказом областного Управления здравоохранения в каргалинскую больницу. Замруководителя Управления здравоохранения Актюбинской области Бахытжан Тулкибаева

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