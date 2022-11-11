Первоклассникам ввели не ту вакцину в Актобе: уволились медсестра и врач клиники

В Актобе медсестра, перепутавшая живую вакцину БЦЖ с туберкулиновой пробой, уволилась по собственному желанию. Ее примеру последовала и врач, которая дала детям допуск в процедурную, сообщает Zakon.kz.

Но, как уточняет КТК, это не повлияет на ход расследования. Степень вины медработников еще предстоит установить, говорят в облздраве.

Инцидент произошел в сентябре. 42 первоклассникам в школе вместо пробы манту ввели живую вакцину БЦЖ. Место укола разбухло и нагноилось. Когда родители стали разбираться, выяснилось, что произошла ошибка. Оказалось, медсестра с большим стажем почему-то перепутала ампулы.

Школу, где случился скандал, обслуживала частная клиника, выигравшая госзаказ. Сразу после огласки и саму медсестру, и врача отстранили от работы. И вот теперь выяснилось, обе женщины уволились по собственному желанию. Но следствие по делу продолжается. К слову, учебное заведение теперь обслуживает государственная поликлиника. Облздрав расторг договор с частным центром.