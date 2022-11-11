Казахстан стал лидером по числу финалистов на ЧА по боксу в Иордании
Кроме того, трое стали бронзовыми призерами. Без медали остался только Санатали Тольтаев.
У Узбекистана - 7 представителей в финалах. 5 финалов будут между Казахстаном и Узбекистаном.
Хозяева будут представлены в 4 финалах 12 ноября.
Весовая категория 48 кг:
Санжар Ташкенбай - Казума Аратаке.
Сакен Бибосынов - Хасанбой Дусматов.
Весовая категория 54 кг:
Сабырхан Махмуд - Карло Паалам.
Весовая категория 57 кг:
Серик Темиржанов - Абдумалик Халоков.
Весовая категория 60 кг:
Абу Джадже Мухаммед - Баярхуу Буяндалай.
Весовая категория 63.5 кг:
Руслан Абдулаев - Шива Тапа.
Весовая категория 67 кг:
Дулат Бекбауов - Бунжонг Синсири
Весовая категория 71 кг:
Асланбек Шымбергенов - Зеяд Ишаиш.
Весовая категория 75 кг:
Нурканат Райыс - Саиджамшид Жафаров.
Весовая категория 80 кг:
Хусейн Эйшайшиашайш - Одилжон Аслонов.
Весовая категория 86 кг:
Рияд Адельхиндави Одаи - Жакапонг Емхот.
Весовая категория 92 кг:
Айбек Оралбай - Мадияр Сайдрахимов.
Весовая категория +92 кг:
Камшыбек Конкабаев - Лазизбек Муллажонов.
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