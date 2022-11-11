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Казахстан стал лидером по числу финалистов на ЧА по боксу в Иордании

спорт Фото: Instagram/boxingkazakhstan
На Чемпионате Азии казахстанцы отличились числом спортсменов, вышедших в финал. Из 13-ти весовых категорий наши боксеры будут представлены в 9, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, трое стали бронзовыми призерами. Без медали остался только Санатали Тольтаев.

У Узбекистана - 7 представителей в финалах. 5 финалов будут между Казахстаном и Узбекистаном.

Хозяева будут представлены в 4 финалах 12 ноября.

Весовая категория 48 кг:

Санжар Ташкенбай - Казума Аратаке.

Весовая категория 51 кг:

Сакен Бибосынов - Хасанбой Дусматов.

Весовая категория 54 кг:

Сабырхан Махмуд - Карло Паалам.

Весовая категория 57 кг:

Серик Темиржанов - Абдумалик Халоков.

Весовая категория 60 кг:

Абу Джадже Мухаммед - Баярхуу Буяндалай.

Весовая категория 63.5 кг:

Руслан Абдулаев - Шива Тапа.

Весовая категория 67 кг:

Дулат Бекбауов - Бунжонг Синсири

Весовая категория 71 кг:

Асланбек Шымбергенов - Зеяд Ишаиш.

Весовая категория 75 кг:

Нурканат Райыс - Саиджамшид Жафаров.

Весовая категория 80 кг:

Хусейн Эйшайшиашайш - Одилжон Аслонов.

Весовая категория 86 кг:

Рияд Адельхиндави Одаи - Жакапонг Емхот.

Весовая категория 92 кг:

Айбек Оралбай - Мадияр Сайдрахимов.

Весовая категория +92 кг:

Камшыбек Конкабаев - Лазизбек Муллажонов.

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