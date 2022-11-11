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В Молдове оппозиция требует отставки министра юстиции

здание Фото: moldova.md
Депутат-коммунист Константин Старыш заявил о том, что оппозиционный Блок коммунистов и социалистов требует отставки министра юстиции Молдовы Сергея Литвиненко, сообщает Zakon.kz.

Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента страны Майи Санду. В нем регулярно появилась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях Литвиненко.

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Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку главы минюста из его телефона, поэтому у них есть данные о том, что Литвиненко критикует вице-премьера Андрея Спыну, обсуждает прокуроров и судей, "сливает" журналистам информацию на коллег. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром.

После случившегося министр юстиции должен подать в отставку. Мы призываем, чтобы он прислушался к своей совести и покинул пост. Он назвал фейком выявленную переписку, в которой он дает прямые указания чиновникам, в том числе как обойти конкурсы на назначения главы антикоррупционной прокуратуры, других серьезных должностей в области юстиции. Господин Литвиненко, прекратите прикрываться модными словечками, всем все понятно. Это чистая правда, - цитирует РИА Новости Старыша.

Он считает, что информация, которая появилась в открытом доступе, в том числе о фабрикации уголовного дела против генпрокурора Александра Стояногло, должна стать предметом уголовного дела.

Коллеги Старыша отметили на этом же брифинге, что Блок коммунистов и социалистов выдвинет простой вотум протеста в отношении Литвиненко.

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