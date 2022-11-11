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В России предложили ввести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх

ЛГБТ в играх Фото: pixabay
Если запрет установят, то нет гарантий, что он будет эффективным, так как тяжело проконтролировать распространение таких игр, особенно пиратского контента, сообщает Zakon.kz.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предлагает ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх, сообщают "Известия" со ссылкой на подготовленные депутатом поправки.

Поправки предполагается внести ко второму чтению в Госдуме законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее.

В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений.Яна Лантратова

Депутат обратила внимание, что в играх многих разработчиков есть персонажи с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а "американская ЛГБТ-организация даже учредила премию для лучших персонажей компьютерных и видеоигр, на которую номинируют контент с особым вниманием к реалиям этого сообщества".

Депутат считает, что поправки необходимы для "обеспечения безопасности контента и сохранения здоровья граждан", а также для "профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента". К такой информации, по мнению Лантратовой, может быть отнесена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и желание сменить пол, а также иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

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