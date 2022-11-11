В России предложили ввести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предлагает ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх, сообщают "Известия" со ссылкой на подготовленные депутатом поправки.
Поправки предполагается внести ко второму чтению в Госдуме законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее.
В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений.Яна Лантратова
Депутат обратила внимание, что в играх многих разработчиков есть персонажи с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а "американская ЛГБТ-организация даже учредила премию для лучших персонажей компьютерных и видеоигр, на которую номинируют контент с особым вниманием к реалиям этого сообщества".
Депутат считает, что поправки необходимы для "обеспечения безопасности контента и сохранения здоровья граждан", а также для "профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента". К такой информации, по мнению Лантратовой, может быть отнесена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и желание сменить пол, а также иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий.